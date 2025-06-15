Камни с фасада здания рухнули на прохожих в центре Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Есть пострадавшие.

Камни с фасада здания упали на прохожих в центре Москвы в районе станции метро «Китай-город» на улице Большой Спасоглинищевский переулок.

По данным 5-tv.ru, в результате инцидента пострадали три человека. У двоих женщин и мужчины диагностировали травмы головы и рук. Подробности произошедшего выясняются.

В прошлом году в самом центре Санкт-Петербурга рухнул балкон. Пострадавших чудом удалось избежать, ведь все произошло ночью. «Балконный вопрос» в Северной столице — щепетильная тема. Как ее пытаются решить — читайте в нашем материале.

Но и это не все проблемы с состоянием фасадов исторических зданий в городе. Жители и гости Петербурга жалуются, что лепнина буквально валится на головы прохожих. В ожидании работ фасады завешивают строительной сеткой, но и она порой не спасает от падения кирпичей и штукатурки. Как решают этот вопрос — читайте также в нашем материале.