Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Удар был нанесен высокоточным оружием.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в украинском городе Кременчуг, который находится в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, этот НПЗ снабжал горючим группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Цель удара достигнута, объект поражен», — указали в Минобороны РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.