Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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ВСУ понесли серьезные потери. Причем как в живой силе, так и в военной технике.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Ульяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Ульяновка», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери. Причем как в живой силе, так и в военной технике: до 495 боевиков, два американских бронетранспортера М113, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную установку Krab польского производства.

Кроме того, на этом направлении были уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.