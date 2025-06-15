Блондинка с белыми бровями: Гузеева кардинально сменила имидж

Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_

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Новая внешность знаменитости удивила ее поклонников.

Телеведущая Лариса Гузеева шокировала фанатов резкой сменой имиджа. В 65 лет звезда не боится экспериментировать со своей внешностью и регулярно меняет стиль. В этот раз она предстала перед поклонниками в образе роковой блондинки. Телеведущая осветлила не только пряди, но и брови.

Instagram*/_larisa_guzeeva_

Многие посчитали, что внешность звезды стала выразительнее. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Гузееву. Среди них оказалась и коллега Ларисы по одному из шоу на федеральном канале — сваха Роза Сябитова. Особенно ей не понравились обновленные брови. По ее мнению, теперь Гузеева стала похожа на бабку.

Несмотря на общественное порицание, Лариса Гузеева не стала объяснять, почему решилась на столь резкие изменения. При этом, она подчеркнула, что основная ее профессия — артистка театра и кино, и потихоньку нужно возвращаться к этому делу. Поэтому, возможно, Гузеева стала блондинкой ради новой роли.

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