Актер Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет брака

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруги воспитывают четверых детей.

Российский актер Андрей Мерзликин разводится со своей женой Анной. Супруги были вместе почти 20 лет.

Они поженились в 2006 году. Их брак казался идеальным. Андрей и Анна считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Ведь они воспитывают четверых детей: двух мальчиков и двух девочек.

Самому старшему ребенку– Федору — сейчас 17 лет, а младшему — Макару — всего десять. Девочкам — Серафиме и Евдокии — по 15 и 13 лет соответственно.

Однако теперь семейной идиллии пришел конец. Ряду СМИ удалось выяснить, что в мировой суд поступило заявление о расторжении брака Андрея и Анны Мерзликиных. Истцом выступает сам актер, а его жена — ответчик. О причинах развода ничего неизвестно. Никаких комментариев на эту тему ни Анна, ни Андрей не дают.

Согласно информации, заявление Мерзликин написал почти две недели назад, 4 июня. Супругам назначена беседа, которая должна состояться 19 июня. Поэтому есть надежда на то, что они еще помирятся и передумают разводиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша считает себя плохой мамой.