Гости кинопарка «Москино» могут принять участие в постановочных съемках

Фото: mos.ru

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Каждый сможет исполнить роли во фрагментах картин «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и других.

Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в постановочных съемках, которые проходят на территории кинопарка «Москино». Для создания ярких и запоминающихся сцен были выбраны фрагменты из 16 известных фильмов разных жанров: от волшебных и приключенческих до военных советских фильмов, таких как «Девчата» и «В бой идут одни «старики», пишет mos.ru.

Сценарий для мероприятий был разработан режиссером и продюсером Антоном Михалевым. Он выбрал сцены, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

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Например, в эпизоде «Приключения Буратино» посетители сыграли помощников хозяина харчевни и самого Буратино. Действие происходило в харчевне «Три пескаря» на площадке «Питерский бар», куда Буратино пришел с котом Базилио и лисой Алисой, чтобы перекусить.

В рамках постановочных съемок «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» юные посетители «Москино» маршировали по улице, играя на детских барабанах. Взрослые же исполнили роли горожан, которых сопровождали милиционеры. Действие происходило на площадке «Москва 1940-х».

В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» дети и их родители сыграли посетителей немецкой таверны в сцене ареста барона.

Уже более 30 тысяч человек попробовали себя в роли актеров.