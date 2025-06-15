В Иране заявили о готовности к соглашению о гарантиях отсутствия ядерного оружия

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом в Тегеране рассказали, при каких условиях они не пойдут на эту сделку.

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на встрече с послами, трансляцию которой вело иранское телевидение.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — пояснил Аббас Аракчи.

Однако министр подчеркнул, что если целью подобного договора станет лишение Ирана ядерных прав, то страна, безусловно, не пойдет на такую сделку.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. В ходе обстрелов погибли ученые, военные и мирные граждане.

В ответ на эти действия Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». Армия страны выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия.