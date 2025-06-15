Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Во время трагедии родители малышки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В селе Тихвинка Павлоградского района Омской области погибла годовалая девочка — малышка утонула в ведре с водой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Тело ребенка в ведре обнаружила ее мать. По данным ведомства, во время трагедии родители малышки находились в состоянии алкогольного опьянения.

«По данным судмедэксперта, смерть девочки наступила от асфиксии в воде», — рассказали в ведомстве.

Годовалый ребенок утонул в ведре в Омской области. Telegram/СУ СК России по Омской области/sledcom_omsk

В семье также растут два брата 2021 и 2022 годов рождения. Следователи выяснили, что глава семейства и его супруга злоупотребляют спиртными напитками. Маленькие дети часто оставались одни. К слову, мать девочки уже неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В связи с трагедией организована проверка, также следователи дадут правовую оценку действиям работников профилактических служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни и воспитания детей в неблагополучной многодетной семье.

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