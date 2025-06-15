«Закрыла глаза и все»: отец Жанны Фриске рассказал о последнем дне ее жизни

Фото: Клементьева Елизавета/ТАСС

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Артистка практически все время спала. Но незадолго до смерти произошли два странных события.

Отец певицы Жанны Фриске — Владимир — рассказал о последних днях жизни его дочери. С новыми откровениями мужчина поделился с телеведущей Лерой Кудрявцевой на одной из передач на федеральном канале.

Владимир Фриске до сих пор отчетливо помнит, какими были последние дни жизни его наследницы. В тот момент с ней рядом находились только близкие. К тому времени артистка уже многое не понимала. Жанна жила в родительском доме, но даже не могла узнать родные места.

По словам Владимира, он выносил дочь из дома на руках и сажал ее на качели, после чего она засыпала. Однажды Жанне кто-то позвонил и спросил, где она. На этот вопрос певица не дала четкий ответ.

«В каком-то цветочном городе, какой-то цветочный город, и тут одни цветы вокруг. Это, наверное, я на юге где-то», — так, по воспоминаниям Владимира, ответила Жанна.

Именно после этого случая Жанне сделали очередное МРТ, а врачи сказали, что болезнь стремительно прогрессирует.

Жанна почти всегда спала. Но однажды, за день до своей смерти, она резко открыла глаза и стала внимательно рассматривать все вокруг. В тот момент с ней была ее близкая подруга — телеведущая Ольга Орлова. Та вышла из комнаты, где находилась певица, чтобы позвать Владимира.

«Я подбежал, а она уже закрыла глаза и все», — рассказал Фриске.

Жанна Фриске умерла ровно десять лет назад, 15 июня 2015 года, от опухоли головного мозга. Она долгое время боролась с болезнью. За два года до смерти у певицы родился сын Платон от ведущего Дмитрия Шепелева.

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