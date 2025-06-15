«Жрать столько сладкого нельзя»: Шаляпин загремел в больницу после плотного ужина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За один вечер певец съел лобстера, квашеную капусту, пирожки, черешню, чипсы и различные снеки.

Певец Прохор Шаляпин загремел в больницу. Виной этому — еда. Об этом артист рассказал корреспонденту одного из федеральных каналов.

За один вечер Прохор Шаляпин съел кучу, безусловно, вкусных, но также и вредных лакомств. Сначала в ресторане он слопал лобстера и выпил бутылку вина. Затем, уже дома, перекусил пирожками и квашеной капустой. После этого, смотря сериал, Шаляпин не смог отказаться от килограмма черешни, чипсов и снеков.

«Мне прям плохо было, жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство», — сказал Шаляпин.

После такого роскошного ужина певца немедленно доставили в больницу, где его встретили как родного. Оказалось, что там он частый гость. Совсем недавно Прохор тоже сильно набил свой желудок. Да так, что даже не мог сдвинуться с места.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — вспоминает Шаляпин.

Ничего страшного у артиста не нашли, только перегиб желчного пузыря и повышенный уровень холестерина. Врачи выписали певцу легкие препараты, а также порекомендовали ему соблюдать диету.

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