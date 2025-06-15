Опубликованы кадры последствий ракетного удара Ирана по израильскому городу Бат-Ям

Фото, видео: Reuters/Tomer Appelbaum; 5-tv.ru

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Здания получили серьезные повреждения.

Здания, в том числе жилые, в израильском городе Бат-Ям получили серьезные повреждения в результате ракетного удара Ирана. Кадры последствий атаки показал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, который находится на месте событий.

По словам журналиста, взрывная волна была настолько сильной, что выбитые оконные стекла разлетелись на сотни метров.

«Несколько этажей полностью уничтожены. Люди до сих пор могут быть в этом доме (заблокированы. — Прим. ред.) без возможности выйти оттуда», — рассказал корреспондент.

Прежде телеканал Al Jazeera сообщил, что количество граждан Израиля, пострадавших при ночном обстреле 15 июня со стороны Ирана, возросло до 240.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». Армия страны выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.