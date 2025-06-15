Теперь торгуют книгами: Буйнов рассказал о судьбе артистов, уехавших из России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Музыканты так и не смогли найти себя за пределами родной страны.

Народный артист России Александр Буйнов на праздновании Дня России вспомнил, что стало с музыкантами, которые много лет назад решили эмигрировать на Запад. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед началом концерта на Красной площади.

«Мы корнями глубоко в России, нас трудно вырвать отсюда. Я знаю тех, кто давно уехали в Штаты, но себя там не нашли», — подчеркнул Александр Буйнов.

По его словам, те, кто переехал, были отличными артистами. Но, увы, им пришлось искать себя в другом ремесле, потому что карьера актера или музыканта за рубежом у них не сложилась. Например, кто-то даже стал торговать книгами и машинами. По мнению Буйнова, именно так и погибала там русская культура.

В День России на Красной площади состоялся масштабный концерт, в котором приняли участие Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Расторгуев и многие другие артисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Буйнов рассказал, какие качества должна сочетать в себе настоящая женщина.