В Лос-Анджелесе демонстрантов разгоняют резиновыми пулями
Фото, видео: www.globallookpress.com/Maximilian Haupt
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В США продолжаются масштабные протесты против действующей администрации Белого дома.
Соединенные Штаты охватили масштабные протесты. На улицы Лос-Анджелеса вышли десятки демонстрантов. Об обстановке на месте рассказал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.
В руках журналиста оказалась резиновая пуля, с помощью которых представители правоохранительных органов разгоняют протестующих. Они не несут угрозу для жизни. Однако, по словам корреспондента, могут нанести травмы.
«Напомню, что это резиновые патроны», — сказал корреспондент.
Протесты против действующего президента США Дональда Трампа в Лос-Анжелесе проходили также и 14 июня. На улицы города вышли местные жители, держа в руках плакаты с различными лозунгами. При этом демонстранты не проявляли никакой агрессии по отношению к полиции.
Ранее 5-tv.ru писал, что 14 июня в США отмечали тройной праздник: день рождения Дональда Трампа, День флага и 250 лет с создания американской армии. При этом по всей стране проходят протесты — самая масштабная акция с момента возвращения Трампа в Белый дом.