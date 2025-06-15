В Лос-Анджелесе демонстрантов разгоняют резиновыми пулями

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maximilian Haupt

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В США продолжаются масштабные протесты против действующей администрации Белого дома.

Соединенные Штаты охватили масштабные протесты. На улицы Лос-Анджелеса вышли десятки демонстрантов. Об обстановке на месте рассказал корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

В руках журналиста оказалась резиновая пуля, с помощью которых представители правоохранительных органов разгоняют протестующих. Они не несут угрозу для жизни. Однако, по словам корреспондента, могут нанести травмы.

«Напомню, что это резиновые патроны», — сказал корреспондент.

Протесты против действующего президента США Дональда Трампа в Лос-Анжелесе проходили также и 14 июня. На улицы города вышли местные жители, держа в руках плакаты с различными лозунгами. При этом демонстранты не проявляли никакой агрессии по отношению к полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что 14 июня в США отмечали тройной праздник: день рождения Дональда Трампа, День флага и 250 лет с создания американской армии. При этом по всей стране проходят протесты — самая масштабная акция с момента возвращения Трампа в Белый дом.