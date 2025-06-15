На митинге No Kings в США произошла стрельба

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/MediaPunch

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В Солт-Лейк-Сити, по сообщениям местной полиции, в протестах принимают участие четыре тысячи человек.

В американском городе Солт-Лейк-Сити прозвучали выстрелы во время акции протеста No Kings. Сообщается об одном раненом и об одном задержанном. Соответствующее заявление опубликовало местное полицейское управление в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы можем подтвердить, что в результате стрельбы один человек получил тяжелые ранения. Пациент был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами», — отмечается в сообщении.

Акции протеста под общим лозунгом No Kings (нет королям. — Прим. ред.) проходят в полутора тысячах городов США.

Только в Солт-Лейк-Сити, по сообщениям местной полиции, в протестах принимают участие четыре тысячи человек.

Полиция штата Вирджиния арестовала мужчину из города Калпепер после того, как он намеренно въехал в толпу протестующих, в результате чего по меньшей мере один из них был сбит. Им оказался 21-летний молодой человек. Правоохранители установили, что злоумышленник специально направил машину в толпу протестующих. Инцидент произошел во время акции протеста No Kings.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что губернатор Калифорнии подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и главу ведомства. Власти штата требуют отозвать Национальную гвардию из Лос-Анджелеса, которую американский президент привлек для подавления протестов, продолжающихся уже четвертый день.