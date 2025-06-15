Грозный ответ: в ходе ночных ударов Ирана по Израилю семь человек убиты и около 200 ранены

Жертвами ночных ударов по Израилю стали семь человек, около 200 получили ранения

Фото: Reuters/Matan Golan

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О жертвах с иранской стороны пока не сообщается.

В ответ на удары по своей территории Иран минувшей ночью массированно атаковал Израиль. О жертвах среди мирного населения со своей стороны Тегеран пока не сообщал. На данный момент подтвержденные данные о количестве жертв и раненых есть только с израильской стороны.

По сообщениям Ynet, из-за иранских атак по израильскому городу Тамра, погибли четыре женщины, а 14 человек получили ранения.

В пригородах Тель-Авива жертвами иранских ударов стали три человека, около 140 получили ранения. В Бат-Яме под завалами жилого дома все еще могут находиться 35 человек.

В самом Тель-Авиве, как отмечает Al Jazeera, от ударов Ирана пострадали около 50 человек. Телеканал подчеркнул, что спасатели ведут поиски жертв под завалами. Портал Maariv сообщил о повреждении жилого дома и о прямом попадании в восьмиэтажное здание.

В Иерусалимском округе поражен двухэтажный дом, в Центральном, столицей которого является город Рамла, зафиксированы повреждения нескольких зданий, а также пожар на открытой местности.

Представитель медицинской службы Израиля выступил на телеканале Channel 12. Он сообщил, что всего от ночных атак Ирана по Израилю более 200 человек получили ранения. Количество погибших на данный момент — семь человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля 13 июня атаковали Иран. Подчеркивается, что это первый удар со стороны Тель-Авива по территории крупного и хорошо вооруженного государства без помощи со стороны США.