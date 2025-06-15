ИИ помог паре зачать ребенка после неудачных ЭКО в течение 19 лет

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Будущая мать сейчас находится уже на четвертом месяце беременности.

Врачи из Центра репродуктивной медицины Колумбийского университета смогли помочь забеременеть паре, у которой не получалось этого сделать на протяжении почти 20 лет. Рози с мужем прошли через 15 циклов ЭКО, но все безуспешно. Причиной неудач была азооспермия у супруга. Решить проблему удалось при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает журнал Time.

Необычный метод лечения предложила команда ученых во главе с Зевом Уильямсом. Проблема состояла в том, что при азооспермии врачи редко находят сперматозоиды в семенной жидкости. Специалисты пять лет трудились над сложной системой, которая объединила алгоритм ИИ с жидкостным чипом, пропускающим образец спермы через крошечную трубку на пластиковом чипе.

Аппарат, можно сказать, пропускал через сито семенную жидкость и находил редких сперматозоидов. Их потом можно было использовать для оплодотворения яйцеклетки. Всего за час система может обработать восемь миллионов изображений.

«STAR обучен находить очень редкие сперматозоиды. Я сравниваю это с поиском иголки в стоге сена. Но он может сделать это за пару часов и так аккуратно, что сперматозоиды, которые мы получаем, можно использовать для оплодотворения яйцеклетки», — заявил репродуктолог.

Название система получила в честь астрофизиков, пользующихся похожим методом для поиска новых планет и звезд.

Через два часа после забора жидкости, врачи сообщили паре, что яйцеклетка успешно оплодотворена. Будущая мать сейчас находится уже на четвертом месяце беременности.

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