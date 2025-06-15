После работы ПВО на военной базе США в Ираке произошел взрыв

Фото: www.globallookpress.com/Handout

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Al-Mayadeen: американские системы сбили беспилотные летательные аппараты.

Над американской военной базой Харир на севере Ирака системы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). После попытки перехвата дронов на объекте произошел взрыв. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Mayadeen в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате перехвата беспилотников американской ПВО на базе Харир в Эрбиль (городе — Прим. Ред.) раздался взрыв», — отмечается в материале.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что израильская ракета попала в жилой дом в Тегеране, в районе Нармак. Из-за попадания, часть здания обрушилось. В ответ на атаку по Тегерану, Иран нанес удар по Тель-Авиву. Ракеты также упали на жилые районы.