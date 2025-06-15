«Не очень хорошая мама»: Нюша рассказала о взаимоотношениях с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После развода родителей Симба и Саффрон остались с отцом в Дубае.

Российская певица, композитор и актриса Анна Шурочкина, более известная как Нюша, призналась, что считает себя не очень хорошей мамой — она слишком мало проводит времени с детьми. Об этом звезда рассказала на подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ».

«Наверное, я не очень хорошая мама, потому что не так много времени провожу с детьми. Но в данном случае это самая комфортная для всех нас ситуация. Я наблюдаю за тем, как мои дети реагируют, насколько они счастливы, скучают ли по мне, плачут, или что происходит», — призналась исполнительница.

После развода дети певицы остались с отцом в Дубае. Нюша навещает их по возможности, правда, не слишком часто. Другого выбора просто не было, так как исполнительница с самого детства всегда находится в разъездах, поэтому дома появляется не так часто.

В 2017 году стало известно, что Нюша выходит замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, который на десять лет ее старше. У возлюбленного исполнительницы были два сына от прошлого брака. Но это не помешало Нюше подарить Игорю наследницу — дочь Серафиму-Симбу. В конце 2021 года у пары появился второй ребенок — сын Саффрон. Однако в мае 2024 года Нюша подала на развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нюша откровенно призналась в том, что ее отец, продюсер Владимир Шурочкин, не был причиной ее расставания с рэпером Егором Кридом.