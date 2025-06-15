Под ракетный обстрел попали жилые районы в Иране и Израиле
Tasnim: Израиль поразил жилой дом в Тегеране
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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Здания обрушаются, под завалами могут находиться люди.
Израильская ракета попала в жилой дом в Тегеране, в районе Нармак. Из-за попадания, часть здания обрушилось. Об этом в своем Telegram-канале написало агентство Tasnim.
«Сионистский режим атакует жилой район в Нармаке, Тегеран», — указано в сообщении.
В ответ на атаку по Тегерану, Иран нанес удар по Тель-Авиву. Ракеты также упали на жилые районы. Информации о пострадавших пока не поступало. Предположительно Иран нанес удар при помощи гиперзвуковых ракет.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран нанес комбинированный удар ракетами и беспилотниками по израильскому городу Хайфа на севере страны.