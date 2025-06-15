Израиль просит США присоединиться к войне с Ираном

Axios: Израиль два дня просил США присоединиться к войне с Ираном

Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

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Отмечается, что у Израиля на данный момент нет бомб для уничтожения иранских объектов по обогащению урана в Фордо.

Израиль на протяжении двух дней просил США присоединиться к вооруженному конфликту против Ирана. Об этом сообщает издание Axios.

Отмечается, что у Израиля на данный момент нет бомб для уничтожения иранских объектов по обогащению урана в Фордо. Вступление США в конфликт могло бы решить эту проблему. В то же время это втянет Соединенные Штаты непосредственно в войну.

«У нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран захочет. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — это отказаться от своей программы создания ядерного оружия», — рассказал неназванный американский чиновник, источник журналистов из Axios.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пытался дважды ликвидировать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.