Сэр Дэвид: Бекхэм получил рыцарский титул

Фото: Markus Schreiber/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Футболист был отмечен не только за спортивные достижения, но и благодаря благотворительности.

Легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм удостоен рыцарского звания. Это событие было приурочено к празднованию дня рождения короля Карла III. Список получивших титул опубликован на официальном сайте британского правительства.

Сэр Дэвид, как его теперь необходимо называть, удостоен рыцарского звания за выдающуюся деятельность в сфере спорта и благотворительности.

«Он переопределил роль британских спортсменов в общественной жизни, установив непревзойденные стандарты в благотворительности, национальной службе… Он… стал первым английским футболистом, выигравшим титулы лиги в четырех странах», — сообщается на сайте.

Дэвид Бекхэм ждал приставки «сэр» к своему имени уже достаточно долго. Впервые его хотели номинировать еще в 2011 году за помощь в одобрении заявки на Олимпиаду в Лондоне. Однако тогда выяснилось, что Бекхэм мог быть участником одной из схем по уходу от налогов. Также в Интернет попали его личные переписки, где он признался, что занимался благотворительностью только ради получения рыцарского звания. В 2021 году британец привел свои финансы в порядок, и скандал утих. С того момента он вновь мог претендовать на высшую государственную награду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2011 году бывший футболист Дэвид Бекхэм получил травму позвоночника, которая, как оказалось, изменила всю его спортивную карьеру. Несмотря на болезненные ощущения, врачи не нашли отклонений, что заставило Бекхэма настаивать на продолжении обследования.