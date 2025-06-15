На территории Украины действуют около 150 мошеннических колл-центров

Фото, видео: 5-tv.ru

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В арсенале у злоумышленников эффект неожиданности и техники гипноза.

Все чаще разработками психологической войны пользуются обычные мошенники. В Госдуму внесен целый пакет поправок, которые серьезно усиливают наказание за подобные преступления. Например, предусматривается до шести лет лишения свободы для дропперов, это те, через чьи карты или счета выводят и обналичивают украденные средства. И до 15 лет — для главарей преступных групп, которые с помощью современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, вводят в заблуждение, вымогают, доводят порой до самоубийства.

При этом потенциально жертвой подобных мошенников может стать каждый. Что нам делать, пока злодеев ловят? Корреспондент «Известий» Александр Надсадный узнал несколько работающих рецептов, как не потерять свои деньги и жилье.

Повсюду технологии обмана. Преступные группы профессиональных мошенников-манипуляторов бьют по болевым точкам народного сознания. Мошенники-невидимки идут по следу, как стая волков, выискивают жертву, пугают до смерти и затягивают петлю.

Они умело манипулируют сознанием, втираются в доверие и убеждают отдать все до последней копейки.

Михаил в совершенстве владеет приемами нейролингвистического программирования — мастер убеждать и внушать. Он согласился помочь нам разобраться в тонкостях преступных ловушек, которые расставляют манипуляторы сознанием.

«Как только у нас появляется инструмент, как доходчиво донести свою идею, то мы можем донести доходчиво и идею о том, что нужно сообщить последние три цифры на карте», — прокомментировал тренер института современного НЛП.

Вместо трех цифр на карте — три фломастера. С их помощью Михаил готов убедить случайного человека взять тот, который посередине. Перед экспериментом он фиксирует задачу на бумаге.

Чем закончится эксперимент, мы расскажем чуть позже. Самое главное для манипулятора — это начало процесса. Первое и основное — завоевать доверие и расположить к себе объект.

«Мошенник начинает использовать разные слова, что „я из такого-то ведомства“, что „у меня там такая-то должность“, что произошло, что-то страшное», — рассказал тренер НЛП Александр Герасимов.

Важен эффект неожиданности. С его помощью мошенники ловко выбивают привычную почву из-под ног.

Страх — основной триггер в сценарии мошенников-манипуляторов. После чего мозг лихорадочно ищет выход-спасение. И его тут же предлагают в лице силовых структур, которые помогут и спасут. С этого момента вас как будто подменили: мозг действует по сценарию психодраматических событий и покорно выполняет желания и команды невидимого режиссера.

Ровно так произошло с героем России летчиком-космонавтом Михаилом Тюриным. Сумма ущерба составила десять миллионов рублей. Для Михаила и его родных обман стал тяжелым психологическим ударом.

«Это уже гипноз, понятно, через аудио… Сейчас есть способы, когда человек совершенно не может ничего понять», — сказала жена Михаила Тюрина Татьяна.

Преступники действовали по накатанной схеме. Узнали телефон летчика-космонавта, быстро создали ложный профиль в мессенджере с именем его бывшего коллеги и отправили сообщение, что база данных Михаила взломана — необходимо связаться с руководством корпорации.

«Претекстинг. Это по заранее отработанному сценарию, разветвленному, убеждают человека отнести, например, деньги на безопасный счет и так далее», — сказал доктор психологических наук, профессор, руководитель лаборатории психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского Фарит Сафуанов.

Телефонные мошенники — это организованная преступная группа, и чем известней объект воздействия, тем мощнее резонанс. За каждый шаг они отчитываются перед начальством. На перехваченной оперативной записи, куратор в целях конспирации, уже говорит с агентом измененным голосом, но явный украинский акцент не скрыть.

По данным ФСБ, на территории Украины сегодня действуют около 150 колл-центров, откуда звонки мошенников разлетаются по всей России. В этой преступной работе участвуют и страны НАТО, чья цель нанести максимальный вред.

«Речь идет об ущербе нашей стране, создать панику, лишнее недовольство в населении», — прокомментировал историк спецслужб Андрей Ведяев.

Разработками для ведения психотронной войны много лет занимались в секретных лабораториях ЦРУ. Самый масштабный проект — «МК-ультра», в рамках которого сотни ученых, проводили жестокие эксперименты для создания сверхчеловека. Используя все методы воздействия, включая гипноз.

«Там именно задача была о том, чтобы достижение максимального эффекта перепрограммирования сознания человека», — добавил историк спецслужб Андрей Ведяев.

Гипноз — это не обязательно контактные сеансы, как у Анатолия Кашпировского, на которых люди впадали в транс после слова «спать». Александра из Батайска мошенники загипнотизировали и по телефону.

Точно так же поддалась словесному гипнозу и не заметила манипуляций с фломастерами девушка на лавочке, которая включилась в предложенную игру и быстро проиграла, сделав выбор, который ей внушили.

«Я сказал такую фразу, что, извините, я вас посреди процесса остановил. Мозг обработал всю эту входящую информацию — ту, которая является подсказкой — и именно на нее и среагировал», — сказал тренер Института Современного НЛП Михаил Антончик.

Алан Абгаров — врач-гипнолог в пятом поколении, но даже он чуть не попался на удочку манипуляторов, когда ему позвонили и сказали, что заказанная посылка может потеряться, если он не пришлет эсэмэс-код.

«И они со мной стали разыгрывать, что он поверил, для того, чтобы я еще сделал следующую ошибку, начал звонить по телефону, который не дает, да, чтобы дальше со мной беседовать. Многоступенчатая игра», — сказал гипнолог Алан Абгаров.

В многоступенчатую шпионскую игру-ловушку мошенники втянули и профессора МГУ, который более двух месяцев думал, что участвует специальной операции. Все это время он частями снимал со счетов деньги, продал две квартиры, и все отдавал преступникам, которые называли кодовые слова и пароли. Ущерб составил 50 миллионов рублей.

«Я же уже сделал этот шаг. Значит, здесь уже безопасно. И если хотя бы чуть-чуть включить критики, поинтересоваться, как это происходит», — отметила клинический психолог специалист по НЛП Марианна Абравитова.

Как это происходит, мы решили проверить в медицинской клинике на добровольце Алене, которая опасается попасть под влияние мошенников. Как рождается страх и растекается по организму, затуманивая мозги, показали датчики ЭКГ. Под присмотром врача девушка посмотрела шокирующее видео, а затем измерила кардиограмму.

«Тут по представленной кардиограмме можно сказать, что во время стрессовой ситуации у нее стандартный ответ на стресс — это увеличение частоты сердцебиения до 100 в минуту. В молодом возрасте это достойный ответ на стресс», — сказал врач-кардиолог Андрей Сафов.

Если одни знатоки НЛП выводят людей из равновесия, то другие возвращают его. Михаил в прошлом профессиональный разведчик, знает методы воздействия на психику. Мы проводим эксперимент. Пытаемся успокоить Алену и показать, как управлять своим страхом.

Метод психологического громоотвода работает, если жертва сломает правила игры мошенников, включит критическое мышление, и трезво оценит ситуацию.

«Первое, что я бы посоветовал всем, посмотреть на ситуацию со стороны — это единственная возможность не вовлекаться эмоционально. Вот прямо научиться», — сказал ректор Московского Института НЛП.

С развитием технологий учатся и мошенники, а с появлением искусственного интеллекта, который уже воссоздает и визуальный объект, и подделывает голос, поставить защиту от психологического воздействия будет еще сложнее.