Главные по тарелкам: зачем Пентагон придумывал «зеленых человечков»

Фото, видео: John Locher/AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Американские военные сделали сенсационное признание.

«Зеленых человечков» придумали в Пентагоне. В этом признались сами военные США, а журналисты дополнили и украсили сенсационное открытие.

В общем, получилось, как в прокурорской присказке — «главное в ходе расследования не выйти на самих себя». Как же так получилось? Как ни странно, помогли многочисленные сторонники теории заговора, которые завалили Конгресс жалобами на военных, мол, они скрывают контакты с пришельцами. Конгресс вынужден был реагировать, дал задание Пентагону провести внутренне расследование и предоставить документы. И вот, пожалуйста…

Не секрет, что НЛО на американском небосводе появились на заре «холодной войны». Уже тогда казалось странным, что инопланетяне кружат именно близ американских военных объектов. Но придумали логичное объяснение: новое оружие не дает покоя нашим соседям по Вселенной.

Правда оказалась банальнее: это сами военные создавали такую дымовую завесу вокруг секретных разработок, чтобы любопытные ротозеи не увидели то, чего им видеть не надо, а если бы и увидели, то списали на НЛО. Доказано, что такую маскировку создавали вокруг Зоны 51 в Неваде, где тестировали первый самолет невидимку. Тем более он и выглядел как нечто неземное. По окрестным барам ходили офицеры и показывали секретные фотографии «тарелочек» со словами «только никому». И понятно, что эти «барные секреты» тут же распространялись по округе.

Более того, выяснилось, что в американских ВВС существовала такая традиция, когда новеньким офицерам под большим секретом сообщали о «тарелочках» и брали подписку о неразглашении. Через этот обряд прошли сотни человек. А дальше сработал эффект толпы. Если все говорят об НЛО, люди начинают видеть НЛО где только можно — блик солнца, отражение от облаков, вертолеты и дроны стали принимать за «тарелочки». Число свидетелей и контактеров стало расти в геометрической прогрессии.

Даже разоблачение, что НЛО придумали в Пентагоне, не может разубедить уверовавших. Они теперь уверены, что как раз это и есть дымовая завеса, чтобы скрыть работу с пришельцами. То есть нас обманывают о том, что нас обманывали!

Секрет успеха такой живучести мифа об НЛО кроется, в том числе, и в каналах распространения дезинформации. А чего ожидать, если «дымовую завесу» создавали профессионалы.