Тайна места 11А: что помогло спастись единственному выжившему в авиакатастрофе в Индии

Фото, видео: Reuters/Amit Dave; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту лайнера находились 242 человека.

12 июня 2025 года самолет, выполнявший рейс из индийского Ахмадабада в Лондон, через 30 секунд после взлета рухнул на общежитие медицинского колледжа. На борту находились 242 человека. Погибли почти все, а также не менее 28 человек на земле. Единственным выжившим стал 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш, занимавший место 11А. Рамеш получил травмы, но смог самостоятельно выбраться из обломков и добраться до больницы.

Причины трагедии выясняются. Эксперты говорят о возможном отказе двигателя или столкновении со стаей птиц. Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории Индии и первой для модели Boeing 787 Dreamliner, считавшейся надежной. Однако проблемы Boeing в последние годы вызывают все больше вопросов. Скандалы с дефектными деталями и спешкой в производстве подрывают доверие. Авиакатастрофа в Индии усилила претензии к Boeing. Акции компании упали на восемь процентов в день трагедии.

Но простых пассажиров теперь интересует еще и такой вопрос: место 11А, где сидел Рамеш, может ли это быть секретом спасения? Оно в Dreamliner на самом деле одно из худших — сразу за бизнес-салоном. Там нет в подголовнике экрана, единственный плюс — оно у аварийного выхода.

Исследования показывают, что задние ряды в салоне по статистике безопаснее, так как хвостовая часть чаще сохраняет целостность при ударе. На втором месте по безопасности — ряды над крыльями. На третьем — возле аварийных выходов, как у Рамеша. Впрочем, спасшийся пассажир вспоминает что вышел он не через аварийный выход, отодвинув люк, а в дырку разорванного в клочья фюзеляжа.