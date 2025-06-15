Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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На очередном саммите в Гааге расходы на оборону западных стран могут подскочить до рекордных пяти процентов ВВП.

В ЕС предложили новый, 18-й, пакет санкций против России. Они хотят снизить цены на российскую нефть, ввести ограничения против еще 22 российских банков и, пока это главное, запретить «Северные потоки». Намерены поставить крест на проекте, если не будет другого решения ЕС. Но пока там у власти русофобы и русофобки, можно на это не рассчитывать.

Странно, что Германия им поддакивает. «Потоки» ведь шли в эту страну, и немецкая экономика пострадала больше других от их подрывов. Но Мерц, очевидно, сам метит на европейский Олимп и готов на очередной самострел ради этого. Впрочем, есть все основания сомневаться в адекватности нового немецкого канцлера.

В своей прошлой программе мы обращали внимание, что во время визита в США Мерц попытался польстить Трампу и поблагодарил его за высадку в Нормандии.

«В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождение моей страны от нацистской диктатуры. И мы знаем, что мы вам обязаны», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Трампом пятого июня.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратился к своей коллеге в Бундестаге с призывом пригласить Мерца и показать, на каком языке в здании сохранились надписи. Если кто не знает или не помнит, подсказка — на русском.

После штурма Берлина Красной армией, а не американской, все стены Рейхстага были исписаны, потом здание законсервировали на полвека почти и лишь когда ФРГ и ГДР объединились, то новый общий парламент было решено разместить в старом Рейхстаге. Часть надписей, порядка 160, удалось сохранить, выбрав самые приличные. Ведь солдаты не стеснялись в выражениях.

Но и среди оставшихся есть довольно доходчивые послания, ведь русская армия трижды брала Берлин — в XVIII, XIX и XX веках.

Век-то новый, но европейская воинственность уже переходит границы. Подробнее о ситуации — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Возле российских границ все сильнее грохочет артиллерия. Над лесами Эстонии кружат британские вертолеты, польские танки по земле прокладывают путь к воображаемой линии фронта.

«У нас разношерстная команда: около 630 британских солдат в этой боевой группе и еще 230 — из французской армии», — доложил командир 1-й мерсийской боевой группы британской армии Грант Браун.

А в акваторию Балтики заходят полсотни военных кораблей –немецкие фрегаты и финские минные тральщики. Они отрабатывают морскую блокаду и высадку десанта.

«Для немецких вертолетных подразделений это крупнейшая операция за пределами Германии за последние десятилетия. Так что для нас это, без преувеличения, историческое событие», — сказал начальник штаба немецкой авиационной бригады Себастьян Келер.

Это еще не война, но уже и не просто учения. НАТО больше не прячется за дипломатическими формулами, репетируя реальное боестолкновение с «сопоставимым противником», то есть с Россией, и вступая в новую масштабную гонку вооружений.

На очередном саммите в Гааге расходы на оборону западных стран могут подскочить до рекордных пяти процентов ВВП. За неделю до старта — символическое утверждение далеко идущих планов в этаком «мировом правительстве», как часто называют «Бильдербергский клуб».

На заседание заглянул и генсек НАТО. Заглянул — и сразу скрылся за наглухо закрытыми дверями. Среди приглашенных также бывшие и действующие премьеры, госсекретари, банкиры, генералы, глава европейского инвестиционного фонда.

Это ежегодная и самая засекреченная встреча глобального закулисья в Стокгольме. Три дня, 140 избранных гостей и один Гранд-Отель. Брони закрыты, простым смертным сюда не попасть.

Но собраться в полной тишине им все же не дали. Шведские антиглобалисты требуют объяснений: что именно обсуждают за плотными шторами роскошного зала.

«Мы не согласны, что миллиардеры и технократы ведут диалог с нашими политиками за закрытыми дверями. У них больше влияния, чем у избирателей. Мы хотим напомнить: у улицы тоже есть голос», — заявил главный редактор FrihetsNytt Виктор Эрикссон.

Вот уже семь десятилетий подряд именно здесь якобы назначают президентов и канцлеров, ставят и снимают марионеточные правительства, развязывают войны и перекраивают карту мира, определяя судьбы целых государств.

«О чем они говорят сегодня? Конечно, в том числе про Украину», — рассказала глава шведского комитета за мир, активистка Агнета Норберг.

Отношение к России у членов «Бильдербергского клуба» — соответствующее: как к геополитическому противнику, которого необходимо сдерживать.

«Я думаю, что идея, преобладающая в „Бильдербергской группе“, заключается в том, что Россия должна быть разделена на множество небольших частей, которые легче контролировать, и которые можно использовать для эксплуатации ресурсов западными корпорациями. Все это делается для того, чтобы продлить существование рушащейся финансовой и экономической системы Запада», — рассказал словацкий политолог Зденек Кедроутек.

Вот поэтому и танки — вместо машин, несмотря на всеобщую усталость и протесты…

«Экономика Европы — в рецессии. Франция, Германия — протесты, сокращения. Люди устали, они хотят, чтобы о них вспомнили, а не о величии, которого уже нет», — поделился основатель ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

А тех, кого не устраивает столь бурный рост оборонных бюджетов, генсек НАТО традиционно пугает, перспективой изучать русский язык.

Навязчивая формула, которую Марк Рютте повторяет при каждом удобном случае.

«Если вы не поднимете расходы на оборону до 5%, включая 3,5% на основную оборону — да, у вас, может быть, и останется ваша национальная система здравоохранения, пенсионная система и так далее, но придется учить русский», — добавил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Чтобы «угроза» не казалась слишком абстрактной, в ход пошли старые проверенные образы. Глава германской разведки Бруно Каль оживил в воображении публики «зеленых человечков». Аудиоверсия подкаста с его участием.

«Россия может попытаться проверить решимость НАТО с помощью наемников, скрытых операций, „зеленых человечков“ и кибератак. Это было бы своего рода испытание пятой статьи», — сказал глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

Словесная перепалка с Россией как раз об исторических параллелях уже случилась. На справедливое замечание председателя Госдумы о политической амнезии Германии молниеносно среагировала его визави — президент Бундестага Юлия Клекнер.

«Мы в Германии твердо стоим на стороне демократии, свободы и самоопределения, против любой империалистической агрессии!»— заявила президент Бундестага Юлия Клекнер.

В прошлом «винная королева», победительница конкурса красоты, где ценятся совсем другие таланты. Вот и все ее истины — и никакой вины.

«Можно ли ожидать от нее понимания истории? Она утверждает, что на Украине нет фашизма. Либо она невежественна, либо намеренно игнорирует реальность», — прокомментировал депутат от партии «Альтернатива для Германии Гуннар Линдеманн.

А в самой Германии молодежь вовсю готовят к возвращению обязательного призыва в армию. Последний здесь был в 2011 году.

Одновременно с этим федеральное ведомство по защите населения намерено создать до миллиона новых мест в укрытиях и бомбоубежищах.

«Нам нужно более быстрое решение. Потому что мы хотим превратить в убежища туннели, станции метро, подземные парковки и подвалы общественных зданий», — прокомментировал глава Федерального управления гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии Ральф Тислер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

А под Берлином возле жилых домов и чуть ли не рядом с детскими площадками до сих пор можно встретить рудименты и Второй мировой, и «холодной» войн — похожие на ракету, но в действительности часть того, что по идее, наоборот, должно от них защищать — бункеры, ставшие музеями.

Целый город под землей. Маскировочные сети, герметичные двери, запирающиеся с помощью огромного рычага. Всем, кто в самом деле готовится к войне, хранители этого музея предлагают сначала заглянуть к ним на экскурсию, на пять этажей вниз по темной лестнице — немного охладиться и подостыть.

«Сюда приходило много людей, в нормальные времена и много русских, которые приводили своих детей и показывали им, что это такое и для чего это было нужно. Сейчас, конечно, это сложно», — поделилась управляющий директор экскурсионной компании, которая водит группы в бункер Сильвия Радемахер.

Вот и в самом НАТО даже не сомневаются в способностях Москвы на превосходящий ответ. Еще как прилетит. Прямым попаданием.

«Давайте не будем обманывать себя. Российские ракеты нового поколения летят со скоростью, во много раз превышающей скорость звука. Расстояние до европейских столиц составляет всего несколько минут», — добавил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Не от того ли с передачей Украине «Таурусов» немцы больше не спешат?

— Рассматриваете ли вы поставки Taurus на Украину? — спрашивает журналистка министра обороны Германии Бориса Писториуса.

— Поскольку вы задали мне вопрос, рассмотрим ли мы этот вариант, мой ответ — нет, — отвечает чиновник.

Но и от войны под чужим флагом в Германии не отказываются.

«Европа играет с огнем — с Россией. И осознает риски только после первых ударов по инфраструктуре», — заявил международный аналитик Поль Антуан.

Но все-таки на предстоящем саммите в Гааге для Киева не нашли какого-то особого места ни в повестке, ни в итоговой декларации. Но пригласили — посидеть на приставном стульчике.

Bloomberg показал истинные настроения украинцев — они в расстроенных чувствах.

«Да, нас используют. Да, я уже давно это поняла. И я думаю, что и люди давно уже это понимают. И учитывая все заявления. А лучше всего даже не смотреть на заявления — посмотрите на действия», — сказала народный депутат Украины Анна Скороход.

Новый крестовый поход Запада, если и намечается, то опять только на словах. С флагами и пафосными цитатами в СМИ. Для одних — война до последнего украинца, для других — пока от страха газетная бумага не пригодится для чего-то еще.