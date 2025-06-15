«Бессмертное русское государство»: писатель Проханов призвал россиян сплотиться

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Литератор был удостоен Золотой Звезды Героя Труда.

12 июня мы отметили День России — в честь Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Праздник, который все еще ищет свое место в наших сердцах.

В 1990-е акцент был на суверенитете, как борьбе с советским прошлым и построением нового демократического, в западном понимании, будущего. Что постепенно стало вызывать вопросы, когда оказалось, что это путь ведет куда-то не туда. Переформатирование даты в День России в 2002 году позволило избавиться от привязки к «документу» и задуматься о сути праздника.

День России — это повод вспомнить о многовековой истории страны, ее достижениях и испытаниях, которые сформировали наш национальный характер.

Во время вручения госнаград в Кремле, удостоенный Золотой Звезды Героя Труда писатель Александр Проханов представил свой философский взгляд на текущие процессы. По его словам, сегодня государство наше восходит от великих потрясений к своему величию, что требует усердия и труда всего общества.

«Все эти труды, вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте — создать наше божественное бессмертное русское государство», — отметил писатель Александр Проханов.

Эту мысль он чуть позже развил в беседе с президентом и, как оказалось, заинтересовал главу государству. В тот же день Владимир Путин, встречаясь с военными из программы «Время Героев», дважды возвращался к той мысли, которую высказал писатель Проханов.

«И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России — бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности — тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны», — сказал Владимир Путин.

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет земля Русская». Это тоже про бессмертие. Слова легендарного князя Александра Невского, родившегося — вот тоже совпадение — 12 июня, в День России.

Но вряд ли Ельцин так подбирал дату для декларации. Тогда шла борьба за власть между союзным центром и федеративным, хоть они и были оба в Москве. Кто знает, если бы не декларация 1990 года, была бы Россия в том виде, в котором она есть сейчас, или бы распалась на несколько автономий?

Но история не терпит сослагательного наклонения, и 12 июня безусловно рубеж — конец одного и начало другого этапа российской государственности. Время, когда надо быть готовыми не только к защите границ, но и к защите ценностных основ: семьи, памяти, достоинства.

Об этом говорили ни много ни мало на заседании Совета Безопасности.

«Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто. При этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причем, они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать. И понятно, почему. Потому что, лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов», — отметил Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.