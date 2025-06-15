«Произошла трагедия»: Алена Рапунцель поделилась тревожной информацией

Фото: Instagram*/alenatoffi_official

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Перед злополучной публикацией в сети поползли слухи о возможных изменах ее избранника.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Савкина, более известная как Алена Рапунцель сделала неоднозначное заявление. Она попросила своих подписчиков не строить догадки насчет ее состояния, а также не плодить слухи. Об этом звезда сообщила в своих социальных сетях.

«Дорогие мои друзья, не надо думать и искать какие-то причины: все ругаются, мирятся. В моей семье произошла трагедия. Спасибо моему любимому человеку за то, что он рядом и поддерживает, понимая мое состояние. Остальное, прошу, оставьте при себе, если вы понимаете, что происходит с человеком в состоянии ужаса», — туманно изъяснилась знаменитость.

К слову, перед злополучной публикацией в сети поползли слухи о возможных изменах избранника Алены — бизнесмена Александра Смурова.

Алена Рапунцель уже состояла в браке прежде. В 2021 году знаменитость вышла замуж за коллегу по телепроекту Илью Семина. Через год Алена родила сына Святослава. Однако брак долго не продержался, и в начале 2023-го пара рассталась. Еще до получения официальной бумаги Алена начала выстраивать свою личную жизнь с другим мужчиной — бизнесменом Александром Смуровым. Он, к слову, тоже был женат. Сплетни же о расставании пары появляются с завидной периодичностью. Однако назло всем слухам, Алена и Александр до сих пор вместе, а в прошлом году даже открыли совместный ресторан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын бывшей участницы скандально известного проекта «ДОМ-2» Алены Рапунцель, Богдан, пострадал из-за самокатчика.

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