Масштабные протесты охватили США

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники акции критикуют политику Дональда Трампа.

Америке сегодня возможно сложнее наладить диалог не с Россией или Китаем, а внутри собственного общества. С одной стороны, в стране 14 июня тройной праздник: день рождения Дональда Трампа, о котором мы уже упоминали, День флага и 250 лет с создания американской армии. По такому поводу в Вашингтоне небывалый парад. При этом сегодня же по всей стране протесты — самая масштабная акция с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Страну раскалывают причем по тем же лекалам, что готовили для классических цветных революций за пределами США. А теперь пламя национального протеста вот-вот полыхнет в самих Штатах.

Репетиция того, что может быть по всей стране, уже неделю идет в Лос-Анджелесе, где даже пришлось вводить национальную гвардию и морскую пехоту.

И уже есть сакральные жертвы, правда в стиле постмодерна. По классике полиция кого-то должна была убить, но в штате Миннесота политический активист, причем демократ, переодетый в форму полицейского стрелял в законодателей, причем тоже демократов — двое погибших, двое тяжелораненых.

Пролитая кровь может усилить конфронтацию. Репортаж из США ведет корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

В Вашингтон железной дорогой и не только подвозят бронетранспортеры — 250-ю годовщину американской армии, совпавшую с 79-й Трампа, отмечают торжественным парадом.

Впрочем, тут тяжелая техника будто бы к месту — есть повод готовится к войне — не на жизнь, а на смерть — республиканцев с демократами. Последние подняли мятеж, охвативший всю страну — от запада до восточного побережья. Две тысячи митингов и, по меньшей мере, миллион протестующих на улицах.

Через полицейские заграждения толпа пытается прорваться к Капитолию — сообщают, как минимум, о 60 задержанных.

Люди требуют оставить нелегальных мигрантов в покое. Размахивают преимущественно мексиканскими флагами. Им не нравится ужесточение законов и рейды, которые по указанию Трампа устраивает служба ICE: из США выдворяют нелегалов, всех, кто как бы то ни было связан с криминалом.

Трамп обещал победить нелегальную иммиграцию. И пытается держать хотя бы это слово. С того момента, как он вступил в должность, из США депортировали около сотни тысяч человек. Еще полмиллиона обещают сначала лишить гражданства, незаконного приобретенного, а потом тоже выдворить.

В США сегодня примерно 45 миллионов мигрантов и десять из них как раз в Калифорнии. Собственно, поэтому тут и бунт. А еще потому что «золотой штат» — оплот не только нелегальной иммиграции, но и демократов.

Центральные районы Лос-Анжелеса перекрыты. Протестующие вышли на массовый марш. Движение заблокировано. Такое ощущение, что город буквально под их контролем. И они не собираются расходиться.

Протесты довольно быстро перерастают в боестолкновения с полицией.

Ночью на улицы Лос-Анжелеса лучше не выходить6 вместо митингов — погромы и грабежи.

Начались первые ограбления. Толпа ворвалась в ресторан, сломала двери.

Первым делом американские бунтари беспощадные и бессмысленные выносят всю технику из магазина Apple.

Президент США идет на крайние меры, спешно перебрасывая в мятежный город 700 морпехов и четыре тысячи бойцов национальной гвардии.

А что губернатор Калифорнии Ньюсом? Он ставленник демпартии и возможный кандидат от демократов на следующих президентских выборах, то есть конкурент Трампа. Поэтому открыто поддерживает протесты и погромы в крупнейшем городе своего штата.

«Я звонил вчера губернатору Калифорнии и сказал, что он плохо делает свою работу, очень плохо. Потому что там могло погибнуть много людей. И если бы я не отправил туда национальную гвардию, Лос-Анжелес уже бы сгорел», — прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Напряжение между Белым Домом и губернатором мятежного штата растет. Увеличивается число раненых, все больше разграбленных магазинов, жена губернатора спешит закупиться в тех, которые уцелели, а ее муж бросает вызов Трампу.

«Ну приходи за мной, арестовывай меня! Давай покончим с этим, крутой парень!» — заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Митинги по всей стране анонсировало движение No Kings. Уже известно, что его спонсирует торговая империя Walmart. И открыто поддерживают: Greenpeace, детища демпартии, Common Cause, Американский союз защиты гражданских свобод и та самая обескровленная Трампом USAID, что разжигала цветные революции по всему миру, в том числе и на Майдане. Словом, куда ни посмотри, повсюду костлявая рука демократов.

«Некоммерческие организации, большинство из которых действуют незаконно, сейчас сговариваются и объединяются, используя интернет-ресурсы. Это настоящая охота администрации Байдена на Трампа и его сторонников», — сказал политолог Чарльз Ортель.

В том, что происходит в США, все признаки Майдана и прочих цветных революций: студенты, они же — дети, боевые подразделения с битами и арматурой, погромы и грабежи. Есть даже положенная в таких случаях сакральная жертва, за неимением реальных — номинальная. На этот раз профсоюзный лидер Дэвид Уэрта — он жив, просто задержан за конфликт с полицией.

В свое время Вашингтон и прочий цивилизованный мир всячески предостерегал Януковича от жестких действий на Майдане. Все помнят, чем это закончилось.

«Действительно, важно, чтобы насилие на Украине остановилось. И Янукович возобновил диалог с оппозицией и все решал только миром», — заявила экс-глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Теперь, когда пламя Майдана только было попытались раздуть в США, так сразу протестующих призывают хоть машинами давить.

«Если вы ведете машину, и толпа протестующих ее окружает, угрожает вашей безопасности, вы имеете полное право нажать на педаль газа, даже сбить их, и это будут их проблемы, а не ваши!» — сказал губернатор штата Флорида Рон Де Сантис.

«Если вы, любители протестов, бросите кирпич или направите оружие на полицейских, мы сообщим вашей семье, где найти ваши останки, потому что мы убьем вас, кладбищенские мертвецы!» — сказал шериф округа Бревард Уэйн Айви.

Тут как в том анекдоте: цветную революцию нельзя устроить только одной стране — в США, а все потому что там нет американского посольства. У себя американский президент действует так, как считает нужным — жестко, решительно, ни с кем не советуясь.

Полицейские применяют резиновые пули. Сейчас все должны быстро разойтись.

Сотни задержанных. Лидеров протеста ФБР объявило в розыск. И даже обещало 50 тысяч долларов за достоверную информацию о них.

40-миллиметровый пенопластовый снаряд — именно такие полиция использует для разгона демонстрантов.

Чем масштабнее и ожесточеннее будут протесты, тем более серьезный ответ обещает дать президент США: грозит применить «закон о восстании», принятый, к слову, очень давно — вскоре после войны между Севером и Югом. Он позволяет ввести в мятежные штаты войска.

Всем своим поведением Трамп демонстрирует: Майдан — товар исключительно экспортный.