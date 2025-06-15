Фото, видео: Алексей Смышляев/ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ. Среди тематических сессий обращает на себя внимание встреча с американским бизнесменами.

На будущей неделе в Петербурге состоится главное экономическое событие года — Международный экономический форум. Главная тема в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Среди тематических сессий обращает на себя внимание встреча с американским бизнесменами.

С одним из гостей форума мы смогли встретиться заранее. Это Дэвид Артур Браун, музыкант, лидер группы BRAZZAVILLE, но в России он не только поет, с русским компаньоном организовал производство микрофонов в Туле. Причем открыли бизнес именно тогда, когда против России и тульских предприятий в частности начали вводить санкции, еще за Крым. И ничего, работают.

«Мой опыт в России нетипичен — я не в нефти, не в банковском секторе, а в технологичной нише. Это дает мне особый, хоть и небольшой, но ценный взгляд. Бизнес всегда зависит от геополитики — в любую эпоху и в любой стране. Мой прадед, например, вложил все деньги в поиск нефти в Канаде во время Великой депрессии — и нашел крупнейшее месторождение в истории страны. Риски есть всегда, но важно искать преимущества. Был один забавный случай: женщина в торговом центре, услышав мой акцент, сказала: „Америка? Фу!“ Я ответил: „Я тоже иногда злюсь на американцев“. Мы пошутили, и к концу разговора она стала очень милой», — сказал в интервью «Известиям» лидер группы BRAZZAVILLE; основатель TULA MICROPHONES, сооснователь SOYUZ MICROPHONES Дэвид Артур Браун.