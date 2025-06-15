Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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ВСУ несут колоссальные потери как в живой силе, так и в военной технике.

В горниле СВО формируется новая элита России, которой все эти санкции и угрозы не страшны. Эти не сбегут на Запад, боясь осуждения, стыдясь, что они граждане России, трясясь над своими непонятно как нажитыми миллионами.

Наступило время героев. И они уже среди нас. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Восток Украины. Сумы. Российская армия активно наступает. ВСУ несут колоссальные потери, только за неделю больше тысячи боевиков. Плюс артиллерия, танки и склады с боеприпасами.

Наши военные все глубже заходят на Сумщину, уверенно освобождая поселок за поселком, расширяя буферную зону.

Снайперская работа экипажа танка Т-72 армейского корпуса группировки войск «Север». Дистанция больше пяти километров. Выстрел — попадание. Командный пункт ВСУ — вдребезги.

«Мы знали, что там кто-то есть, а что украинское командование — не знали. Приятно удивлены были», — рассказал командир экипажа танка с позывным «Боня».

Десантники группировки «Север» освободили Яблоновку. Сегодня там реет российский триколор. Бойцы продвигаются южнее Андреевки и Алексеевки, нацеливаясь на Малую Корчаковку. Ожесточенные бои идут за Юнаковку, откуда ВСУ пытались давить на Курскую область. До Сум остается чуть больше 15 километров.

Это все последствия курского самоубийства ВСУ. Хотели там создать свой плацдарм, теперь бегут уже со своей земли. Резервы не спасают. Обычные украинцы знают, кто виноват во всем этом. Но у главы киевского режима своя правда.

«Сегодня заслушал доклад главнокомандующего Сырского. Наши подразделения в Сумской области постепенно оттесняют оккупантов», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Кто-то кого-то обманывает. Возможно, даже в офисе президента. Ведь не просто так в Сумах началась эвакуация мирных жителей. Но есть нюанс — люди не хотят уезжать.

Воевать некому. На поле боя — провал. В отместку украинские боевики наносят удары по мирным городам и селам Курской области.

На этих кадрах первые секунды после прилета ракеты HIMARS в здание культурного досугового центра под Рыльском.

Вот так вот сегодня выглядит место первого прилета. Ракета натовского образца попала в крышу, разрушила железобетонное перекрытие. Прошила эти стены, уничтожила несущую и ушла на улицу.

В момент атаки все сотрудники были на работе. Юрий Князев, руководитель учреждения, рассказывает, что ВСУ действовали уже по отработанной бесчеловечной схеме.

«Второй прилет был при входе в центр. Он был рассчитан на то, чтобы погибли те люди, которые находились на удаленном расстоянии и приехали на помощь», — поделился руководитель культурно-досугового центра Юрий Князев.

Всего было четыре прилета. Один мирный житель погиб, пятеро пострадали. Не дают покоя курянам и беспилотники, которые дистанционно минируют поля и дороги.

По всей территории курского приграничья сегодня работает больше тысячи саперов и специальная техника. Боец с позывным «Малой» за три года службы побывал на всех направлениях СВО.

«Где тяжелее всего было?» — спросил журналист бойца.

«Здесь. Здесь прям с какой-то ненавистью все заминировано. Это не только против военных сделано, но видно и против гражданских. Против детей это все сделано. Попадаются заминированные игрушки даже», — ответил сапер-оператор с позывным «Малой».

Счет обезвреженных взрывоопасных предметов только водной Курской области уже превысил сотни тысяч. Приграничные зоны закрыты, в то время как люди в соседних районах возвращаются к мирной жизни.

Чтобы куряне могли спать спокойно, наши бойцы и создают буферную зону в Сумской области. Километр за километром, ценой своих жизней вытесняют врага.