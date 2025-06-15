Уже второй поток: как прошла встреча президента с участниками программы «Время героев»

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Торжественное мероприятие состоялось в Екатерининском зале Кремля.

Кроме оружия для защиты страны нужны люди. И если они готовы отдать жизнь за Родину на поле боя, проявляют мужество и героизм, то и на гражданской службе они будут работать самоотверженно.

По такой логике организована программа «Время героев», на которой начали обучение уже второго потока 85 новых абитуриентов. Из первого потока 45 студентов получили различные назначения. На разных уровнях от муниципального служащего, главы района до губернатора и полпреда президента.

Владимир Путин лично встречается с участниками проекта, общается, следит за карьерой. Он подчеркивает, что проект будет иметь далеко идущие последствия.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы. Чтобы это было ваше время, поэтому и назвали программу «Время героев», — отметил президент.

Общение, несмотря на строгую атмосферу Екатерининского зала Кремля, вышло очень личным, а истории у всех очень интересные, потому что люди неординарные.

Например, генерал-майор Курилкин, командир девятой отдельной мотострелковой бригады, у которого и Звезда Героя, и четыре ордена Мужества. До него лишь три человека в истории России были отмечены подобным набором высших боевых наград.

Или гвардии майор Олег Пивоваров, получивший Звезду за то, что вызвал огонь на себя во время боя, потом был ранен, его парализовало, но он пришел на программу «Время героев». Вот это характеры.

Это лучшие из лучших, 170 человек, в общей сложности, с двух потоков из 65 тысяч подавших заявки. Кстати, участие в проекте не означает увольнение из армии, студенты служат и приезжают на месячные сессии в Москву. Проходят интенсив, схожий с тем, что приготовлен для обучения губернаторов, потом обратно в войска до следующего семестра, к своим боевым друзьям, которые и в день России были на посту.

«В их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь — так, чтобы они услышали нас из Кремля — встанем и трехкратное „ура“ военное в их честь», — предложил президент РФ.