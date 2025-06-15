Путин вручил госнаграду 87-летнему ветерану атомной отрасли

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Ученый-физик работал над такими ракетами как «Ярс», «Сармат» и «Булава».

На этой неделе российской прессе впервые показали боевое применение российских лазеров. Их развивают как одно из перспективных направлений ПВО. Луч прожигает летящие объекты, невзирая на погодные условия и днем, и ночью. Опытные образцы показали правительственной комиссии. Так и выяснилось, что у нас уже восемь разных моделей таких устройств. До этого момента работы по этому направлению были засекречены. Да и сейчас признаться, немного информации.

Когда-нибудь мы несомненно узнаем кто и как разрабатывает «лазерный щит» страны. Нет сомнений, что над программой работают настоящие профессионалы и настоящие патриоты.

На этой неделе в Кремле вручали госнаграды по случаю Дня России. И первым для получения золотой звезды Героя Труда пригласили ветерана атомной отрасли Юрия Николаевича Дикова. Ему 87 лет, но именно в этот момент, весь мир и узнал про него, специалиста из закрытого города атомщиков Снежинск Челябинской области, лауреата Госпремии СССР и премии правительства Российской Федерации, ученого, без которого не взлетели бы и не были бы столь эффективными наши ракеты «Ярс», «Булава», «Сармат». Юрий Николаевич не гонялся за славой, но себе и своим изобретениям, он цену знает.

«Я думаю, что, как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит», — сказал Юрий Диков, ученый-физик, заместитель научного руководителя российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ)