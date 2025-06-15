Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Боевики ВСУ все чаще маскируются под гражданское население.

По данным военных экспертов, в строю у ВСУ осталось всего четыре танка «Абрамс», поставленных США.

Да их в принципе было немного, порядка 30, но зато судьбу каждого удалось проследить — за год с небольшим все были либо уничтожены, либо захвачены в качестве трофеев, последние два уже в июне под Сумами.

Российские штурмовики сохраняют высокий темп наступления, поддерживая среднюю скорость освобождения территории в один населенный пункт в день.

Есть и дальнейшее продвижение в Сумской области и на севере ДНР, но главные события произошли на юге Донбасса, между реками Волчья и Соленая, где сразу две группировки «Центр» и «Восток» вышли к административной границе Днепропетровской области и перенесли боевые действия на не затронутый ранее СВО украинский регион. Понятно, что это событие несет пока больше политическое значение — до Днепра еще десятки километров по степям, но задуматься тем, кто в Киеве принимает решения, действительно, есть над чем. Ну, или кто там у них и где принимает решения. Репортаж с передовой ведет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Российская армия вступила на территорию очередного региона в зоне СВО — Днепропетровской области.

На новом направлении уже действуют две группировки наших войск — «Центр» и «Восток». Первая — прорвала границы в районе поселка Орехово в ДНР, освобожденного на этой неделе. А «восточники» зашли на днепропетровщину чуть южнее, где почва для наступления также была подготовлена в последние дни: освобождением Алексеевки, Зеленого Кута и Новоукраинки.

Если успех продвижения на днепропетровском направлении разовьют, то это значительно облегчит освобождение Запорожья и Славянско-Краматорской агломерации, а по сути всей ДНР.

Ночные бои ведутся на северском направлении. Внезапный налет украинского дрона «Баба Яга» совершен на позиции южной группировки войск. Позывной «Кот» нейтрализует ее тараном беспилотника поменьше.

Бойцы группировки «Юг» продолжают бои в Часовом Яре и окрестностях, работая попутно в направлении соседних городов.

По информации штурмовиков, которые сейчас атакуют гарнизон ВСУ в Константиновке, противник поставлен в очень сложное положение за счет выросшего с нашей стороны количества дронов на оптоволокне. Врагу приходится маскироваться под гражданское население.

«А вот так, с противником, удавалось глаза в глаза сталкиваться? Наши парни и в ножевую ходили, в рукопашную. Не всегда можно оружие использовать. Где-то нужно и кулаками поработать, и лопаткой, всякое бывает. Это война», — поделился боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «ЮГ» ВС РФ с позывным «Зигрид».

Отряд «Русь» добровольческого корпуса готовит смену нашим воюющим штурмовикам. Для широкого наступления необходимо больше пехоты.

«Нам войну нужно выиграть на своих условиях. Всем тяжело здесь, и все, кому не безразлична наша страна, должны принимать в этом участие. У меня дома родные и близкие, все это осталось там. Здесь только ты, твои друзья-товарищи и командир. Будешь слушать — будешь долго жить», — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Фред».

Участие в строительстве будущей Победы со стороны волонтеров так же велико. В том числе, народных умельцев, отправляющих в подразделения свои разработки, например, роботизированные дроны — один из них на видео.

Это детище того самого изобретателя с псевдонимом «Мигель», которого мы показывали вам полтора года назад. Тогда он поставил добровольцам свое первое изобретение — ударный БПЛА дальнего действия «Кубань».

С тех пор «кулибин» создал целую линейку беспилотников для фронта, в том числе дрон-тележку.

В мае Россия освободила больше территорий, чем за любой месяц последних двух с половиной лет. Но июнь, судя по темпам продвижения наших войск, в этом плане может стать еще более успешным.