Самая горячая точка планеты: главное об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото, видео: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Вторые сутки Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами.

Самая горячая точка планеты снова на Ближнем Востоке. Вторые сутки Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами. К этому обострению все и шло. Трамп давил на Иран. Должны были переподписать ядерную сделку. Но Израиль решил иначе, чувствуя свою безнаказанность и поддержку Вашингтона.

После того, как в пятницу 13 июня рано утром на Иран полетели ракеты и дроны, сделка оказалась невозможна. А после того, как в тот же день Иран ответил, мир и вовсе оказался на грани большой войны. Взрывы и на второй день гремят и тут, и там, пусть и с меньшей интенсивностью. Есть серьезные разрушения и жертвы среди мирного населения в обоих государствах. Там работают наши коллеги. Они расскажут о ситуации к этому часу в Израиле и в Иране.

«Прямо сейчас Иран снова выпустил баллистические ракеты по Израилю, и мы можем слышать, вот так работает сирена в Тель-Авиве. Всех уведомляют, что нужно спрятаться в безопасные места… Мы находимся в эпицентре события. Только что был третий обстрел Ирана баллистическими ракетами по Израилю. И как мы видим, что осколки этой ракеты попали прямо сюда, прямо в центр Тель-Авива. Вы видите очень много полиции, пожарных, медицинской помощи…» — передает из Израиля корреспондент «Известий» Ксения Доманькова.

«Тель-Авив сейчас пустой и опять есть тревоги на приложениях, в мобильных телефонах. Получают люди сейчас предупреждения, еще полторы минуты и может быть прилет. Я нахожусь в центре Тель-Авива, около штаб-квартиры израильской армии, и мне надо искать быстро бомбоубежище. Некоторые ракеты, к сожалению, попали по жилым кварталам в центре Израиля, в основном, и есть пострадавшие, есть погибшие. Есть люди, которые, к сожалению, не успели дойти до бомбоубежища. Я вижу, что тут, например, за мной станция метро закрыта, хотя должна была быть открыта, но иногда соблюдать религиозную субботу, к сожалению, важнее в Израиле, чем оставить открытое бомбоубежище, вот для людей, которые находятся на улице… Сейчас было предупреждение о ракетах, а прятаться негде», — передает из Тель-Авива корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Фото: Leo Correa/AP/ТАСС

«Огромная толпа собралась на площади. Похоже, аналогичные митинги проходят и в других регионах. Мы видели массовые народные демонстрации в последние часы — в Мешхеде, в Исфахане и в других городах, где люди вышли поддерживать Иран и выступать против Израиля. И это при том, что периодически над городом звучали взрывы — работали системы ПВО. Никто не расходится, несмотря на возможную угрозу, связанную с израильскими обстрелами, которые продолжаются в различных районах столицы и других городов.

Иранские военные источники сообщают, что системы ПВО в городах Урмия, Тебриз и Ардебиль сбили пять израильских беспилотников. В последние часы противовоздушная оборона Ирана активизировалась в ответ на интенсивные израильские атаки в различных районах страны. Неясно, почему ПВО не была активирована с такой интенсивностью в первые часы израильской атаки — ни в Тегеране, ни в других городах. Но совершенно очевидно, что у Ирана есть соответствующие мощности и средства в военном арсенале.

Сейчас камера направлена в небо — мы пытаемся зафиксировать происходящее. Но ракетные атаки идут с разных направлений, поэтому это достаточно сложно. И это все происходит под скандирование людей, которые выражают поддержку Революционной гвардии и иранской армии», — передает из Ирана корреспондент Ахмед Бахрени.

«Израильские атаки продолжаются уже второй день. Они бьют по различным провинциям. Последний случай произошел в Восточном Азербайджане, в частности, вблизи города Тебриз. По городу было выпущено четыре ракеты, которые вызвали несколько пожаров. Есть данные, что в той же провинции, но в районе города Сельмас силы ПВО сбили израильские самолеты. Они проникли в воздушное пространство Ирана с целью шпионажа и сбора информации. Израильские беспилотники и ракеты также бомбили цели в провинции Нуристан, но там большую часть удалось сбить силам ПВО.

В столице, в Тегеране, где мы сейчас и находимся нескольким беспилотникам все же удалось прорваться сквозь заслон — частично есть повреждения на территории аэропорта. По последним данным есть как минимум 80 погибших в результате израильских атак — преимущественно гражданских лиц… Но многие завалы еще не до конца разобрали, не исключено что число жертв будет расти. Число раненых уже перевалило за сотни, среди них много женщин и детей», — специально для «Известий» передает корреспондент Малик Абида.

Ситуация осложняется тем, что у Израиля, как считается, уже есть ядерное оружие. Хотя официально это не подтверждено. Иран, как считается, заканчивает работу над ядерным оружием, хотя и это не подтверждено. При этом для обоих стран конфликт выглядит как экзистенциальный, а это значит, что кто-то может пойти ва-банк.

Не стоит забывать про многочисленные американские военные базы в регионе, которые Иран уже официально объявил своими законными целями, равно как и объекты поддержавших Израиль Британии, Франции и Германии.

Россия готова стать посредником

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Уже в первый день эскалации Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами обоих враждующих стран, и выразил готовность быть посредником для возврата к переговорному процессу. Москва осудила неспровоцированные действия Израиля. А Вашингтон поддержал…

При этом накануне состоялся телефонный разговор двух президентов. Путин и Трамп беседуют уже в пятый раз напрямую. Так вот, каждый остался при своей позиции, оба лидера сумели найти общее по иранскому вопросу.

«Характерно, что российский и американский президенты, не смотря на столь осложнившуюся обстановку не исключают возвращение к переговорному треку по иранской ядерной программе», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Общались почти час. Успели обсудить, помимо Ближнего Востока, Украину, были и личные моменты — президент России успел поздравить президента США с днем рождения. Но об этом событии позже.

Сейчас самое важное — предпринять все возможное для урегулирования ситуации. Может ли конфликт перерасти в столкновение ядерных держав или есть шанс предотвратить катастрофу? Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов следит за ситуацией.

«Это равносильно объявлению войны»

В нашем распоряжении есть спутниковые снимки с сокрушительными последствиями массированных ударов по Ирану.

Детализированные планы атакованного подземного атомного объекта в Нетензе. В брифингах ЦАХАЛ расхваливал, как долго и основательно разведка Израиля готовилась к удару по ядерной инфраструктуре Ирана, изучала ее более полугода. За красивыми картинками, которыми хвастались военные, только по предварительным данным, около 80 погибших и более 300 раненных. В том числе, дети.

ЦАХАЛ бомбил иранский аэропорт в Тебризе, монотонно атаковал ночью, утром, днем. Запускали ракеты по Фордо, Парчину и Буширу. Агенты Моссада разворачивали ударные системы прямо на территории Ирана, чтобы уничтожить его ПВО.

А в это время в Нью-Йорке по запросу Тегерана собралось экстренное заседание Совета безопасности ООН. По напряженным лицам понятно: принцип «пока говорят дипломаты, пушки молчат» уже не работает.

«Мы не забываем, что наши граждане были убиты в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — сказал посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани.

Площадка, которая была создана, чтобы договариваться и урегулировать конфликты, по сути, превратилась в трибуну для взаимных угроз.

«Мы не просим у этого совета разрешения, мы ожидаем признания. Признания того, что Израиль сделал то, что должен был сделать», — прокомментировал посол Израиля в ООН Дэнни Данон.

Вот последствия этого «должен был». Израильтяне били беспощадно, авиация атаковала жилые районы, дома, где спали иранские военные, ученые-ядерщики и простые граждане, не имеющие к военным никакого отношения. Некоторые дома полностью разрушены, сколько людей под завалами неясно до сих пор.

Иран уже подтвердил гибель Ферейдуна Аббаси — экс-главы организации по атомной энергии Ирана. Именно он недавно заявлял, что Исламская Республика готова к созданию ядерного оружия.

«Мы нанесли очень успешный начальный удар. По иранским командирам, по ученым, которые разрабатывали атомные бомбы. Мы нанесли удар по ядерным объектам. Но мы также знаем, что на войне за все приходиться платить. Вполне вероятно, что нашим людям придется прятаться в убежищах гораздо дольше, чем они привыкли», — признал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Израиль бил по объектам в Араке, в Исхафане, по военным базам, обеспечивающим их безопасность. Вот кадры якобы пожара в порту города Бушер — там недалеко атомная электростанция, которую возводили российские специалисты. В случае поражения АЭС — это будет катастрофа для всего региона. Но пока информация от МАГАТЭ такая: утечек радиации нет.

«Мы не знаем, каким оружием располагает Израиль. Они получают его из США. Мы видели похожую опасность, например, в Ливане и так далее. Это эскалация. Я думаю, они не хотят мира с Ираном и переговоров. Предполагалось, что это будет встреча в Омане. И вот за несколько дней до нее они наносят удар. Это похоже на то, что происходит с Украиной. Если они ведут мирные переговоры — они наносят удар», — заявила независимый журналист из Нидерландов Соня Ван Дер Энде.

В результате израильской атаки погибли минимум девять ученых ядерной программы Ирана, около 20-ти военачальников были убиты. Власти Исламской Республики подтвердили смерть начальника Генштаба вооруженных сил Моххамада Багери и даже командующего корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами — для Ирана это не просто одна из ключевых фигур.

«То, что сделал Израиль, и самое главное, как он сделал, показывает, что Израиль может дотянуться до любого руководителя Ирана, в том числе, если нужно, до Али Хаменеи Арахбара», — сказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Если обратиться к последним 50 годам израильской политики, они всегда действовали по одному сценарию: устранить руководство, убить ведущих военных специалистов или политиков — и таким образом добиться мира. Но это не сработало. После убийства Хасана Насраллы говорили, что это будет конец „Хезболлы“. Но „Хезболла“ осталась. Это не та ситуация, из которой можно выйти с помощью убийств», — прокомментировал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иран отвечает

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Ответный удар Ирана не заставил себя ждать… В пятницу вечером спустя 12 часов сотни беспилотников полетели на головы израильтян.

А за ними и сотни баллистических ракет. Очевидно, что несколько достигли своей цели.

Представитель ЦАХАЛ даже прервал брифинг. Сразу после слов о том, что Израиль может себя защитить, зазвучала воздушная тревога.

Сколько у Ирана баллистических ракет — точно не известно, но только в первые часы своей ответной атаки они выпустили по Израилю несколько сотен. Добавим сюда несметное число беспилотников, которые волна за волной в состоянии перегрузить системы ПВО «Железного купола».

«Без Израиля на Ближнем Востоке царил бы мир. Кто-то может сказать, что здесь и там идет конфликт между шиитами и суннитами, но Израиль является источником проблем и на Ближнем Востоке, и во всем мире», — отметил политолог Майкл Харрис.

На фоне разгорающегося конфликта в соцсетях сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Пехлеви, наследный принц свергнутой в 1970-х монархии Ирана, как будто совершенно незапланированно призывает сограждан к восстанию против своих же. Примечательно что из Лос-Анджелеса, где живет последние 40 лет.

«Иран принадлежит вам, и его будущее также в ваших руках. Каждое ваше неповиновение, будь то отказ идти на работу, бойкот или саботаж, может стать мощным ударом по системе этого режима», — заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

Совпадение ли, но ему начал вторить и премьер-министр Израиля. Нетаньяху записал свое видеообращение к иранцам.

«Сейчас у вас есть шанс подняться и сделать так, чтобы ваш голос услышал весь мир», — добавил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тем не менее, в Тегеране многие восторженными криками встречали работу своих ПВО. Однако Ближний Восток — это всегда был медленно тлеющий костер. Разгорится ли теперь из него большой пожар — вопрос открытый. Уже понятно, что быстро это не закончится. Ведь Тегеран пригрозил Великобритании, США и Франции ударами по их военным базам, если те будут помогать еврейскому государству. Похоже, ставки сделаны. И они весьма высоки в этой большой игре.

Рука Вашингтона

В США не скрывают, что там знали о предполагаемом ударе Израиля и готовились к ответу Ирана.

Еще четвертого июня Wall Street Journal опубликовал экслюзивный материал о том, что Пентагон перенаправил на Ближний Восток часть вооружений, которые были ранее обещаны Украине.

Речь о 20 тысячах ракет для перехвата дронов. Это доработанные старые неуправляемые ракеты типа «Гидра», на которые ставят систему наведения, и они становятся высокоточными — могут запускаться с самолетов, вертолетов или наземных передвижных установок.

Через четыре дня после публикации в прессе Киев официально подтвердил «потерю» и заобижался.

Еще через три дня передачу ракет на Ближний Восток подтвердил глава Пентагона и объяснил, что там они сейчас нужнее. И вот, не закончилась неделя, как стало понятно, почему. Какая уж тут Украина… В новом военном бюджете Вашингтона на 2026 год на Киев заложено меньше средств, чем в 2025 или 2024 годах. Хотя точные параметры пока не раскрываются.