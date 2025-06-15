«Тегеран сгорит»: глава минобороны Израиля высказался о ракетных ударах Ирана

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

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Другой израильский чиновник сообщал, что Али Хаменеи «не является неприкосновенным» объектом для ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после встречи с руководителями служб безопасности заявил, что граждане Ирана, и особенно жители Тегерана, «заплатят высокую цену» за ущерб, который они нанесли израильским гражданам. Его слова приводит The New York Times.

«Если Хаменеи (Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи — Прим. Ред.) продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит», — пригрозил министр.

Ранее другой израильский чиновник сообщал, что Али Хаменеи «не является неприкосновенным» объектом для израильских вооруженных сил.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран нанес комбинированный удар ракетами и беспилотниками по израильскому городу Хайфа на севере страны.