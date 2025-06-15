«Вдруг появляется F-16»: Патриарх Кирилл рассказал о встрече с истребителями НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Глава РПЦ летал в Калининград на собрание духовенства местной митрополии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что во время полета в Калининград, навстречу его самолету вылетели истребители НАТО. Об этом сообщают на сайте Московского патриархата.

«Летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная натовская машина, и все приближается к самолету патриарха. Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!» — сообщил представитель главы РПЦ.

Также предстоятель отметил, что Россия должна следовать своим «своим цивилизационным путем», который привлекает в мире множество людей. По словам патриарха, мы не должны идти на «поводу поджигателей войны».

В Калининграде в актовом зале Православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя 14 июня состоялось собрание духовенства местной митрополии. Председательствовал на мероприятии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Специально ради этого глава РПЦ и приехал в Калининград. Одноименная митрополия была образована в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Патриарх Кирилл и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступили на праздничном концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие прошло на Красной площади.