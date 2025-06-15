«ПВО работало мощно»: житель Хайфы рассказал об иранской атаке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chen Junqing; 5-tv.ru

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Жителей города просят не покидать бомбоубежища.

Иранская атака по городу Хайфа в Израиле отбита силами ПВО. Об этом 5-tv.ru сообщил местный житель Юрий Бочаров.

«Мы находимся в Хайфе, на севере Израиля. Минут десять назад мы пережили очень мощную атаку. Мне трудно судить, что в нас летело и чем в нас стреляли, но израильское ПВО работало очень мощно. Прозвучал десяток, если не больше, залпов. При этом над нами пролетела целая эскадрилья истребителей… Атака отбита… где-то в районе упали осколки», — рассказал местный житель.

Основная атака, по словам Юрия, пришлась на Тель-Авив, на который упало порядка 15 ракет.

На данный момент в Хайфе спокойно. Однако жителей просят не отходить далеко от бомбоубежищ.

В ответ на удары по Хайфе, Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране. На обоих объектах возник пожар. Министерство нефтяной промышленности Ирана сообщило, что количество топлива в резервуарах, атакованных Израилем, было небольшим и ситуация полностью находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран нанес комбинированный удар ракетами и беспилотниками по израильскому городу Хайфа на севере страны.