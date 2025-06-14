Иран нанес удар по израильскому городу Хайфа

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

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Al Jazeera: целями атаки могли быть газовые месторождения.

Иран нанес комбинированный удар ракетами и беспилотниками по израильскому городу Хайфа на севере страны. Об этом сообщает The Times of Israel.

Арабский телеканал Al Jazeera предположил, что целью иранской атаки являются газовые месторождения, расположенные неподалеку от города.

«Атака на Хайфу была ожидаема — потому что именно там находятся газовые месторождения. Похоже, что это первый ответ на израильскую атаку на газовое месторождение недалеко от Бушера и нефтеперерабатывающий завод в Абадане», — предположили в Al Jazeera.

В самой Хайфе зафиксированы пожары и взрывы. Также атакам подверглась и Нижняя Галлилея.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пытался дважды ликвидировать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.