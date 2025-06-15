Иран больше не будет информировать МАГАТЭ о своих ядерных объектах

Замглавы МИД Ирана заявил, что страна больше не будет информировать МАГАТЭ

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Такое решение принято из-за атак Израиля.

Иран больше не будет сообщать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих действиях в ядерной сфере. Причина — недавние атаки Израиля. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

«Отныне новые и специальные меры по защите ядерных материалов и оборудования не будут сообщаться в Международное агентство по атомной энергии. Иран больше не сможет сотрудничать с МАГАТЭ как прежде», — сообщил дипломат в эфире иранского телевидения.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Иране в результате вооруженных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были повреждены четыре ключевых здания на ядерном объекте, который находится в Исфахане.