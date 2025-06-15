Фото, видео: 5-tv.ru

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Как выпускники оттачивают движения школьного вальса, так и бриг «Россия» — свои пируэты на воде.

Верность, свобода, уважение к родителям, любовь к земле, стремление к созиданию — все это не прикажешь выучить, но можно показать. И есть пример, где это успешно реализуется — праздник выпускников «Алые Паруса», в Петербурге уже вовсю идет подготовка. Это послание молодому поколению: в нашей стране есть место мечтам.

Тема праздника этого года — 80-летие Победы и Год защитника Отечества. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко все увидела своими глазами.

На петербургских набережных ажиотаж. Дворцовый мост разводят на три часа раньше. Целый праздник… в преддверие праздника. Тысячи людей, и все ждут его: белоснежный бриг под алыми парусами!

Сейчас здесь нет музыки и фейерверков, но от этого зрелища просто невозможно оторвать взгляд. Вот он — во всей красе. Будто в танце, кружится по акватории Невы.

И это еще только репетиция. Как выпускники оттачивают движения школьного вальса, так и бриг «Россия» — свои пируэты на воде. Чтобы все, как всегда, было идеально незабываемо.

Каждое движение высчитывается по секундам. Параллельно организаторы экспериментируют с подсветкой — осветительных приборов на паруснике в этом году в полтора раза больше. Например, зрители еще ни разу не видели вот такой проекции на парусах.

«Смотрятся тайминги, смотрится место расположения по акватории — по кадру, и мы еще сегодня проводим тесты по световому оборудованию на паруснике, потому что каждый год мы стараемся чем-то удивить зрителя и используем различные новшества, для того, чтобы парусник выглядел еще более торжественно, празднично», — отмечает Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса».

Бриг «Россия» такой единственный: символ юношеских надежд и веры в светлое будущее. Сердце алых парусов.

50 метров в длину, больше семи с половиной в ширину — внушительные размеры для акватории Невы. Но при этом парусник прекрасно маневрирует и достигает скорости, примерно, 30 километров в час.

Здесь нет ничего бутафорского — судно способно бороздить моря. Есть и классические белые паруса. Но на праздник всегда поднимают эти.

«Алые паруса отличаются от второго комплекта, они более легкие, и, соответственно, бегучий такелаж тоже легче, поэтому работа легче», — уточняет Леонид Пустовой, матрос брига «Россия».

Точные приборы, четко выстроенный маршрут, слаженная работа команды, где каждый знает свою задачу — все, чтобы ключевой момент выпускного выглядел идеально.

«Есть определенные тайминги, время, расстояние, которое судно должно пройти под музыку, развернуться, пройти обратно — это все довольно ювелирно. Выпускникам позавидовать можно, потому что со стороны это выглядит гораздо ярче, красочней, чем отсюда», — отмечает Александр Пустовой, старший помощник капитана брига «Россия».

В этом году у брига — новый маршрут. Он начнет движение от Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста и развернется напротив Зимнего дворца Петра Первого. Траектория движения брига продумана так, чтобы зрители увидели всю красоту исторического центра Петербурга. Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением.

У праздника «Алые паруса» долгая история. Впервые его провели в 1968-м — это был скромный камерный выпускной для ленинградских школьников. Вскоре традиция прервалась. Ровно 20 лет назад, в 2005-м, ее возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Каждый год «Алые паруса» ждут выпускники по всей стране: бывшие, нынешние, будущие.

«Это такое невероятное событие, которого, в принципе, в мире нигде нет!» — говорит жительница Санкт-Петербурга Айнагуд Мусабирова.

«Всем повезло, кто может на это хотя бы раз в жизни посмотреть», — отмечает другая петербурженка Анастасия Антонова.

«Как будто с кораблем вот так вот и детство уплывает уже», — говорит Арина Дитковская, жительница Санкт-Петербурга.

Событие, полное не только красоты, но и глубокого смысла. В 2024-м «Алые паруса» посвятили семье — на Дворцовой площади возвели огромную крону дерева, со сцены артисты показали, что близкие — это не только родители, но и одноклассники, друзья по спортивной секции, учителя и тренеры.

А водно-пиротехническое шоу стало целой историей одной пары — от знакомства на танцполе до появления малыша — в волшебном цветке на носу парусника.

Ключевая тема «Алых парусов» в год Защитника Отечества — Победа.

«У нас год юбилейный, юбилей Победы, и мы будем рассуждать, а что же нам всем помогает победить: какие качества нам необходимы для победы? Вера, сила духа, единство, любовь, конечно же! Обязательно мы в этот год вспомним о победах наших предков», — заявляет Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

Но это не только про войну. Ведь из побед — больших и маленьких, в спорте, учебе, науке — и состоит жизнь. Главное — верить в свои силы. Такое вот послание взрослых — тем, кто только стоит на пороге нового этапа.

«Эти темы они будут раскрываться в каждом номере, и по-своему очень интересно будут разыграны. Мы подбирали с режиссерами и продюсерами специально такие песни, которые будут неожиданно как-то отзываться и перекликаться с этими тематиками», — отметил Игорь Заливалов, композитор и аранжировщик шоу «Алые паруса».

Главный выпускной страны начнется 28 июня в 22 часа по московскому времени на Дворцовой площади. А в ноль часов 40 минут все действие традиционно перенесется в акваторию Невы.

Зрителей ждет целое путешествие сквозь время и пространство. Шоу на нескольких площадках, включая Петропавловскую крепость, Дворцовую набережную, Стрелку Васильевского острова. И, конечно, «алое чудо», которое проводит вчерашних детей во взрослую жизнь, полную открытий и новых побед.