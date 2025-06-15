«Больше 15 миллионов»: блогера Диану Коркунову обокрали в Париже

Фото, видео: Telegram/KORKUNOVA/korkunovadi; 5-tv.ru

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Во Франции, по словам знаменитости, всегда приходится лишний раз задумываться о безопасности.

Российского блогера и инфлюенсера Диану Коркунову обокрали в Париже. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, стоимость украденных вещей составила больше 15 миллионов рублей. В том числе воры забрали и ее любимую сумку — Birkin.

«Меня ограбили в моей квартире в Париже на прошлой неделе. Пока меня не было дома — ко мне зашли. Забрали все самое ценное: сумки, украшения, кэш. Суммарный ущерб — больше 15 миллионов рублей. И да, в списке — моя любимая Birkin, которую я так берегла», — поделилась блогер.

Коркунова подчеркнула, что решила поделиться этой новостью, чтобы развеять миф про Европу. Во Франции, по ее словам, всегда приходится задумываться о безопасности.

Диана Коркунова родилась в Челябинске. После окончания школы переехала в Москву. В детстве пробовала себя в качестве фотографа, однако тогда ее снимки популярностью не пользовались. В 16 лет заключила несколько крупных рекламных контрактов и начала работать с такими мировыми брендами, как L’Oreal, Louis Vuitton, YSL и Tom Ford.

Ранее 5-tv.ru в Санкт-Петербурге банда воров обокрала четыре продуктовых магазина за два часа. Они вынесли сыр, красную икру и коньяк более чем на десять тысяч рублей.