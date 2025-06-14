Биньямин Нетаньяху заявил о двух попытках Ирана ликвидировать Трампа

Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также глава Израиля подчеркнул, что Тегеран планировал передать ядерное оружие «своим террористическим прокси».

Иран пытался дважды ликвидировать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Соответствующее видео опубликовано на странице офиса главы правительства в соцсетях.

Также глава Израиля подчеркнул, что Иран взрывал посольства США, ранил и убил «тысячи американцев в Ираке и Афганистане».

«Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: „Смерть Америке“. И, делая то, что мы делаем, мы боремся с угрозой, которая рано или поздно затронет всех нас. Наша победа — это и ваша победа», — заявил глава Израиля.

Нетаньяху добавил, что Тегеран планировал передать ядерное оружие, которое разрабатывал, «своим террористическим прокси» на Ближнем Востоке. По словам премьер-министра, если бы Израиль не начал операцию сейчас, то последствия ядерной программы Ирана угрожали бы всему миру.

Израиль защищает не только себя, но и «арабских друзей по миру», а также США и Европу, заключил Нетаньяху.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пока не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.