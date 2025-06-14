Биньямин Нетаньяху заявил о двух попытках Ирана ликвидировать Трампа
Нетаньяху: Иран пытался дважды ликвидировать Дональда Трампа
Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС
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Также глава Израиля подчеркнул, что Тегеран планировал передать ядерное оружие «своим террористическим прокси».
Иран пытался дважды ликвидировать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Соответствующее видео опубликовано на странице офиса главы правительства в соцсетях.
Также глава Израиля подчеркнул, что Иран взрывал посольства США, ранил и убил «тысячи американцев в Ираке и Афганистане».
«Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: „Смерть Америке“. И, делая то, что мы делаем, мы боремся с угрозой, которая рано или поздно затронет всех нас. Наша победа — это и ваша победа», — заявил глава Израиля.
Нетаньяху добавил, что Тегеран планировал передать ядерное оружие, которое разрабатывал, «своим террористическим прокси» на Ближнем Востоке. По словам премьер-министра, если бы Израиль не начал операцию сейчас, то последствия ядерной программы Ирана угрожали бы всему миру.
Израиль защищает не только себя, но и «арабских друзей по миру», а также США и Европу, заключил Нетаньяху.
Война Израиля и Ирана
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пока не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.