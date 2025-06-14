«Вы дома»: военнослужащие РФ вернулись из плена ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские бойцы наконец смогут увидеть свои семьи.

Российские военнослужащие поделились первыми впечатлениями после возвращения на Родину из плена ВСУ. Бойцы ждут встречи со своими родными и близкими людьми. В подмосковном аэропорту с участниками специальной военной операции (СВО) пообщался корреспондент 5-tv.ru Денис Кулага.

Капитан ВС РФ Николай Поздняков рассказал о том, как получил свои ранения.

«Попали под обстрел очень сильный, наши машины подбили <…> Три дня находились под плотным обстрелом, так, что к нам невозможно было подойти. Танк загорелся, пошла давка», — поделился военнослужащий.

Поздняков также уже смог пообщаться со своей мамой и сообщить ей, что наконец-то вернулся.

А другого бойца дома встретит новый член семьи.

«Супруга у родителей, у меня наконец-то родилась дочь, первый ребенок. Я очень рад, очень-очень жду, наконец, встречи. Очень хочу увидеть родителей, близких», — рассказал военнослужащий Сергей.

Он отметил, что организация встречи военных РФ на границе с Белоруссией прошла на высшем уровне.

«Офицер, который первый зашел к нам в автобус, очень простыми… словами, сказал: «Ребята, сейчас вы уже все не военнопленные, вы дома», — вспомнил Сергей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет с третьей группой российских военнопленных приземлился в Подмосковье.