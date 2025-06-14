США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

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По словам главы Пентагона Пита Хегсета, ситуация в обороне на данный момент изменилась.

Министерство обороны США вывело системы противовоздушной обороны (ПВО) с Украины и переместило их на Ближний Восток. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире Fox News.

«Мы используем все имеющиеся средства для защиты наших людей в этом регионе и по всему миру. Потому что в наши дни ситуация в обороне изменилась. Такие системы меньшего размера могут представлять большую угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно», — поделился он.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политологи из США назвал переговоры по ядерной сделке между Штатами и Ираном уловкой. По его словам, администрация президента Дональда Трампа знала о деталях нападения. 15 июня должен был состояться шестой раунд переговоров, однако сейчас он находится под угрозой срыва.