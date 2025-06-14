Израиль ударил по иранскому подземному хранилищу ракет

Фото: www.globallookpress.com/Yin Bogu

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Системы ПВО на западе исламской республики отражают атаки неприятеля.

Израиль атаковал подземный объект для хранения и запуска ракет класса «земля-земля» в западном Иране. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

«Истребители ВВС атаковали подземный объект, в котором находились туннели для хранения ракет класса „земля-земля“, крылатые ракеты и многочисленные пусковые шахты», — отмечается в сообщении.

Системы ПВО на западе исламской республики отражают атаки неприятеля.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль расширяет масштаб операции на территории Ирана. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных отмечают в ЦАХАЛ.