В МАГАТЭ заявили о повреждении ключевых сооружений иранского ядерного объекта в Исфахане

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Ранее местные власти заявляли, что объект не пострадал.

В Иране в результате вооруженных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были повреждены четыре ключевых здания на ядерном объекте, который находится в Исфахане. Об этом в соцсетях заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что были затронуты установка по переработке урана и завод по изготовлению топливных пластин. Однако ранее иранские власти заявляли, что данные объекты не пострадали.

«Как и в Натанзе повышения уровня радиации за пределами площадки не ожидается», — говорится в сообщении.

Накануне Израильская армия совершила атаки на подземный комплекс в Натанзе, который является центральным в ядерной промышленности Ирана и занимается обогащением урана. Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в результате вооруженного удара объекту были нанесены серьезные повреждения. При заводе также находится военная часть.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. В ответ к вечеру власти Исламской Республики выпустили ракеты в сторону Тель-Авива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ядерные объекты ни в коем случае не должны подвергаться атакам. Такое мнение высказал глава МАГАТЭ.