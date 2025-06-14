Фабио Челестини является главным кандидатом на место тренера ЦСКА

Фото: www.globallookpress.com/Daniela Porcelli

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Под его руководством швейцарский клуб «Базель» выиграл Кубок страны. До этого команда находилась внизу рейтинга.

Главным кандидатом на пост тренера футбольного клуба ЦСКА является швейцарский полузащитник Фабио Челестини. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Как сообщает источник журналистов, футболист может подписать с клубом контракт на два года.

С октября 2023 года Челестини является тренером швейцарского клуба «Базель», который под его руководством выиграл Кубок страны. Прежде команда находилась на последнем месте в рейтинге.

Свою тренерскую карьеру Фабио Челестини начал в 2011 году с клуба «Ренан». Как профессиональный футболист он выступал с 1995 года, а с 1998 года на протяжении десяти лет защищал честь национальной сборной Швейцарии. Успел поиграть за испанские и итальянские клубы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦСКА одержал победу над сербским «Партизаном» в товарищеском матче. Он прошел в Белграде. Сербские фанаты устроили файер-шоу на трибунах. Турнир завершился со счетом 2:1.