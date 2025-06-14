Папа Римский Лев XIV оказался родственником Мадонны и Джастина Бибера

Фото: Reuters/Remo Casilli

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В прошлом у певицы были проблемы с католической церковью.

Генеалогическое исследование древа нового Папы Римского Льва XIV показало, что он связан родственными связями с певицей Мадонной, певцом Джастином Бибером, а также экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Об этом сообщило миланское издание Corriere della sera.

Исследователи обнаружили, что все четверо приходятся родственниками некоему канадцу Луи Буше де Гранпре. Он жил шесть поколений назад и был дворянином. Родился канадец в городе Труа-Ривьере в провинции Квебек.

Самым неоднозначным стало родство с Мадонной, у которой с Ватиканом давние распри. Католическая церковь не раз осуждала певицу за ее творчество. В видеоклипе на песню Like a prayer в 1989 году певица изображала поцелуй с Иисусом Христом, а также использовала горящие кресты. В 2006 году на концерте в Риме певица в терновом венке «распяла» себя на сцене. Тогда Кардинал Эрсилио Тонини от имени Папы Бенедикта XVI заявил, что Мадонна зашла «слишком далеко», а ее выступление является «кощунством». А затем через два года артистка снова в столице Италии посвятила песню Like a virgin действующему понтифику. Однако в 2022 году Мадонна обратилась к католической церкви с просьбой пересмотреть их взаимоотношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папа Римский Лев XIV заявил Путину о поддержке диалога с РПЦ.