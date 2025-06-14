Путин провел телефонный разговор с Трампом

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Ситуацию между Израилем и Ираном, Украину и другие темы обсудили президенты РФ и США.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе брифинга.

Ушаков рассказал, что разговор продлился 50 минут и был полезным. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также прохождение переговоров Москвы и Киева.

Война Израиля и Ирана

Путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп же оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана, в целом, «как весьма тревожную», а удары по исламской стране назвал «эффективными»

Глава РФ сообщил о готовности российской стороны стать посредником между враждующими странами. Путин и Трамп также не исключили возможности возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.

Украинский кризис

Путин в беседе с Трампом выразил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом — после 22 июня, отметил Ушаков. Прошлая встреча делегаций прошла в Стамбуле 2 июня.

Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании украинского конфликта.

Отношения США и России

Путин поздравил Трампа с днем рождения — сегодня ему исполняется 79 лет. Президенты в рамках телефонного разговора выразили удовлетворение «положительными отношениями» между ними.

Также в этой беседе они не обошли стороной тему Второй Мировой войны. Президенты РФ и США в ходе разговора отметили, какое тогда было братство у их стран по оружию.