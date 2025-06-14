«Подбросил до дома»: художник с другом накачали школьницу наркотиками и изнасиловали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Один из преступников ранее привлекался за жестокое обращение с животными.

В Москве двое мужчин склонили к употреблению наркотиков девочку-подростка, а затем изнасиловали ее. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, одним из злоумышленников является стрит-арт художник Иван Лебедев, известный под псевдонимом Namer. Он состоял в объединении A.D.E.D. Однако после происшествия его оттуда исключили.

Объединение художников исключило Лебедева из своего состава. ФОТО; Instagram*/a_d_e_d_

Как сообщается, две 13-летние подруги возвращались домой. На тот момент метро уже закрылось, и они вышли на станции БКЛ «Марьина Роща». Затем направились к электричкам. Лебедев со своим приятелем проезжал мимо на автомобиле. Девочки обратились к ним с просьбой подвезти.

Однако преступники решили отвезти подростков к себе на квартиру, в которой склонил их к употреблению психостимуляторов. После этого Лебедев изнасиловал одну из девочек. Затем мужчины вернулись с ними к станции метро и высадили их там.

По факту случившегося мать изнасилованной девочки обратилась в правоохранительные органы. Обоих мужчин задержали. Они признали вину.

В квартире обвиняемых было обнаружено 1,7 грамма запрещенного вещества. Им предъявили обвинение по ряду статей: изнасилование группой лиц несовершеннолетних, насильственные действия сексуального характера, хранение и сбыт наркотиков, склонение к употреблению наркотиков.

В апреле Лебедев уже привлекался — за жестокое обращение с животными. В тот раз он выбросил своего кота из окна из-за проигрыша футбольной, за которую он болел. К счастью, животное выжило.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Норвегии гинеколог изнасиловал 94 пациентки.

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